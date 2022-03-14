Ворог зазнає значних втрат

Орки Путіна отримали потужну відсіч українських військових. Через це ворог зазнає втрат та змушений переходити в оборону.

Це цікаво Російське командування "збивало" гроші із солдатів, щоб не відправляти їх на смерть в Україну

Також окупанти між смертю та полоном приймають рішення здатися українським захисникам і вижити.

Зазначимо, що станом на ранок 14-го березня Росія у війні проти України втратила понад 12 тисяч осіб. ЗСУ знищили:

  • 1249 бойових броньованих машин;
  • 617 автомобілів;
  • 389 танків;
  • 150 артилерійських систем;
  • 90 гелікоптерів;
  • 77 літаків;
  • 64 реактивні системи залпового вогню.

Варте уваги – Втрати окупантів станом на ранок 14 березня: дивіться відео