Ті, хто відкупився, знали, що відбуватиметься в Україні

Російський полонений Микола Польщиков розповів, що заздрить людям, які змогли відкупитися від війни проти України.

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Дали гроші командуванню, щоб їх залишили у Росії,

– сказав полонений.

Російський військовий припускає, що ті, хто відкупився, мабуть, знали, що відбуватиметься в Україні.

Перед вторгненням командування пропонувало солдатам відкупитися від відправлення на війну з Україною. Він заявив, що з його роти двоє військових залишилися у Росії.

Полонений додав, що можна було купити військовий білет та не йти на службу. "Тому що тут відбуваються страшні речі", – резюмував Польщиков.

Зауважимо, що корупція в російські армії допомагає Україні тримати оборону проти путінської орди.

Через це глава НАЗК подякував міністру оборони Росії за корупцію в армії. Він написав лист-подяку посіпаці Путіна.

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