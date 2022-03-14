Ті, хто відкупився, знали, що відбуватиметься в Україні
Російський полонений Микола Польщиков розповів, що заздрить людям, які змогли відкупитися від війни проти України.
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Дали гроші командуванню, щоб їх залишили у Росії,
– сказав полонений.
Російський військовий припускає, що ті, хто відкупився, мабуть, знали, що відбуватиметься в Україні.
Перед вторгненням командування пропонувало солдатам відкупитися від відправлення на війну з Україною. Він заявив, що з його роти двоє військових залишилися у Росії.
Полонений додав, що можна було купити військовий білет та не йти на службу. "Тому що тут відбуваються страшні речі", – резюмував Польщиков.
- Зауважимо, що корупція в російські армії допомагає Україні тримати оборону проти путінської орди.
- Через це глава НАЗК подякував міністру оборони Росії за корупцію в армії. Він написав лист-подяку посіпаці Путіна.
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