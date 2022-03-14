На думку Ірини Верещук, система міжнародного гуманітарного права та інституцій потребує осучаснення та вдосконалення. Вона зауважила, що фактично не працюють навіть відомі Женевські конвенції.

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За словами міністерки, світ змінився і нинішні війни не є конвенційними. Росія, хоч і є підписанткою Женевської конвенції, повністю ігнорує міжнародне право. Попри це, держава-агресорка буде вимушена сповна відповісти за те, що накоїла, зокрема, за військові злочини, злочини проти людства та цивільного населення. Саме тому реформи сфери міжнародного права Верещук вважає нагальними.

Що чекає на російських військовополонених в Україні

Верещук доповіла, що наразі щодо роботи з військовополоненими в Україні вже впорядкували необхідну нормативно-правову базу, розробили порядок дій, створили Координаційний центр та визначили відповідальних секретарів.

Звісно, ми не варвари й не орда, якою є російська армія. Ми працюватимемо, як визначено міжнародним гуманітарним правом. І обмінний фонд ми обов’язково сформуємо. Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні,

– розповіла Верещук про долю полонених російських окупантів.

Однак, міністерка додала, що влада країни-агресорки не надто опікується долею своїх військових. Як загиблих, так і поранених військових часто навіть не виносять з поля бою. У такій ситуації важко спрогнозувати, чи цікавитимуть Росію її полонені солдати та офіцери та яким може бути формат їхнього обміну.

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Наразі у нас діє система обміну військовополоненими, до якої залучений Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Згідно з нею, на кожного полоненого заповнюють спеціальні картки та надсилають їх у МКЧХ.

Ірина Верещук додала, що була шокована контингентом російських військових. "Я вже бачила списки, і мене вражають роки народження дітей, яких Російська Федерація відправила на війну: 2002, 2003... Раніше казали, що це професійна армія, а воюють фактично діти", – поділилася вона.

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