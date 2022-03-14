По мнению Ирины Верещук, система международного гуманитарного права и институтов требует осовременивания и усовершенствования. Она отметила, что фактически не работают даже известные Женевские конвенции.

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По словам министра, мир изменился и нынешние войны не конвенциональны. Россия, хоть и является подписанткой Женевской конвенции, но полностью игнорирует международное право. Несмотря на это, государство-агрессор будет вынуждена полностью ответить за то, что натворила, в частности, за военные преступления, преступления против человечества и гражданского населения. Именно поэтому реформы сферы международного права Верещук считает неотложными.

Что ждет российских военнопленных в Украине

Верещук доложила, что по работе с военнопленными в Украине уже упорядочили необходимую нормативно-правовую базу, разработали порядок действий, создали Координационный центр и определили ответственных секретарей.

Конечно, мы не варвары и не орда, как российская армия. Мы будем работать, как определено международным гуманитарным правом. И обменный фонд мы обязательно сформируем. Российских военнопленных будут обменивать, или они будут нести наказание в Украине,

– рассказала Верещук о судьбе пленных российских оккупантов.

Однако, министр добавила, что власти страны-агрессора не слишком заботятся о судьбе своих военных. Как погибших, так и раненых военных часто даже не выносятся с поля боя. В такой ситуации трудно спрогнозировать, будут ли Россию интересовать ее пленные солдаты и офицеры и каким может быть формат их обмена.

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Сейчас у нас действует система обмена военнопленными, в которую вовлечен Международный комитет Красного Креста (МККК). Согласно ей, на каждого пленника заполняют специальные карты и посылают их в МККК.

Ирина Верещук добавила, что была в шоке от контингента российских военных. "Я уже видела списки, и меня поражают годы рождения детей, которых Российская Федерация отправила на войну: 2002, 2003... Раньше говорили, что это профессиональная армия, а воюют фактически дети", – поделилась она.

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