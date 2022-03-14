Об этом 14 марта около 00:00 сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобужском операционных районах противником осуществляется формирование и перемещение стратегических резервов к нашим границам,

– говорится в сообщении.

В то же время фиксируются случаи массового отказа оккупантов от переброски для участия в боевых действиях, несмотря на обещания по предоставлению:

статуса "ветерана войны";

дополнительных суточных выплат;

повышенного должностного оклада.

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