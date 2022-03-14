Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что на фоне провальной сухопутной операции в Украине репутация России – ничто.

Важно Россия просит Китай о военной помощи, – СМИ

Но зачем натягивать на РФ такой позор, пытаясь хоть где-то (РБ, ОДКБ, Китай) найти силы, чтобы уничтожить Украину,

– подчеркнул Подоляк.

Что Россия хочет от Китая

По информации СМИ, Россия попросила Китай предоставить ей военное оборудование и поддержку войны.

Кроме того, Путин попросил Си Цзинпина о дополнительной экономической помощи из-за обвала экономики после масштабных санкций.

К слову, администрация Байдена пытается договориться с Пекином, чтобы тот не помогал России.

Кстати – Россию ждет дефолт, ситуация критическая – член совета Нацбанка: