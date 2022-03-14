Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що на тлі провальної сухопутної операції в Україні репутація Росії – ніщо.

Важливо Росія просить Китай про військову допомогу, – ЗМІ

Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (РБ, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну,

– наголосив Подоляк.

Що Росія хоче в Китаю

За інформацією ЗМІ, Росія попросила Китай надати їй військове обладнання та підтримку для війни.

Крім того, Путін попросив Сі Цзіньпіна про додаткову економічну допомогу через обвал економіки після масштабних санкцій.

До слова, адміністрація Байдена намагається домовитися з Пекіном, аби той не допомагав Росії.

До речі – Росію чекає дефолт, ситуація критична, – член ради Нацбанку: