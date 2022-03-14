Про це 14 березня близько 00:00 години повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах противником здійснюється формування та переміщення стратегічних резервів до наших кордонів,

– мовиться у повідомленні.

Водночас фіксуються випадки масової відмови окупантів від перекидання для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання:

статусу "ветерана війни";

додаткових добових виплат;

підвищеного посадового окладу.

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