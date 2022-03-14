Те, кто откупились знали, что будет происходить в Украине

Российский пленный Николай Польщиков рассказал, что завидует людям, которые смогли откупиться от войны против Украины.

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Дали деньги командованию, чтобы их оставили в России,

– сказал пленник.

Российский военный предполагает, что те, кто откупились, наверное, знали, что будет происходить в Украине.

Перед вторжением командование предлагало солдатам откупиться от отправки на войну с Украиной. Он заявил, что из его роты двое военных остались в России.

Пленник добавил, что можно было купить военный билет и не идти на службу. "Потому что здесь происходят страшные вещи", – резюмировал Польщиков.

Отметим, что коррупция в российских армиях помогает Украине держать оборону против путинской орды.

Поэтому глава НАПК поблагодарил министра обороны России за коррупцию в армии. Он написал благодарственное письмо приспешнику Путина.

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