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Украинские защитники продолжают героически сражаться против российских захватчиков. Коррупция среди правительственной верхушки страны-агрессора им помогает, ведь из-за безумного хищения ресурсов армии вражеские солдаты стали легкой добычей.
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