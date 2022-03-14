Враг несет значительные потери
Орки Путина получили мощный отпор украинских военных. Поэтому враг терпит потери и вынужден переходить в оборону.
Это интересно Российское командование "сбивало" деньги с солдат, чтобы не отправлять их на смерть в Украину
Также оккупанты между смертью и пленом принимают решение сдаться украинским защитникам и выжить.
Отметим, что по состоянию на утро 14 марта Россия в войне против Украины потеряла более 12 тысяч человек. ВСУ уничтожили:
- 1249 боевых бронированных машин;
- 617 автомобилей;
- 389 танков;
- 150 артиллерийских систем;
- 90 вертолетов;
- 77 самолетов;
- 64 реактивных систем залпового огня.
Потери оккупантов по состоянию на утро 14 марта: смотрите видео