Враг несет значительные потери

Орки Путина получили мощный отпор украинских военных. Поэтому враг терпит потери и вынужден переходить в оборону.

Это интересно Российское командование "сбивало" деньги с солдат, чтобы не отправлять их на смерть в Украину

Также оккупанты между смертью и пленом принимают решение сдаться украинским защитникам и выжить.

Отметим, что по состоянию на утро 14 марта Россия в войне против Украины потеряла более 12 тысяч человек. ВСУ уничтожили:

  • 1249 боевых бронированных машин;
  • 617 автомобилей;
  • 389 танков;
  • 150 артиллерийских систем;
  • 90 вертолетов;
  • 77 самолетов;
  • 64 реактивных систем залпового огня.

Потери оккупантов по состоянию на утро 14 марта: смотрите видео