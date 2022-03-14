В Минобороны сообщили, что средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 19 самолетов.

Кстати Россияне все чаще вынуждены переходить в оборону и сдаваться в плен украинским военным.

Больше всего ПВО подвело российских вертолетов – 20.

ПВО уничтожило 45 единиц российской авиации

19 самолетов;

20 вертолетов;

5 БЛА;

1 крылатую ракету.

Заметим, что по состоянию на утро 14 марта Россия в войне против Украины потеряла 77 самолетов и 90 вертолетов. Что касается беспилотников, то обезврежено восемь. Враг потерял более 12 тысяч военных.