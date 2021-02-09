Президент США Джо Байден 10 февраля планирует осуществить первый официальный визит в Пентагон. Там он встретится с руководством министерства и служащими.

О запланированном визите главы Соединенных Штатов в Пентагон сообщил представитель Министерства обороны Джо Кирби. Состоится он в среду, 10 февраля.

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Что Байден будет делать в Пентагоне

Как верховный главнокомандующий Вооруженных сил США, Джо Байден встретится с высшим гражданским и военным руководством министерства.

Американский президент обсудит с ними вопросы внешней и оборонной политики.

Кроме того, Байден проведет встречу со служащими, которые работают в Пентагоне.

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