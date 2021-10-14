Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, обнародованном на сайте администрации американского президента.

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Президент Джо Байден и первая леди США Джилл Байден 30 – 31 октября отправятся в Рим на саммит лидеров G20,

– отметила пресс-секретарь.

По словам пресс-секретаря Белого дома, супруги 29 октября посетят Ватикан, где запланирована аудиенция у Папы Римского Франциска.

Джен Псаки добавила, что Джо Байден 1 – 2 ноября примет участие в саммите в Глазго перед началом 26-ой конференции ООН по изменению климата.

Обратите внимание! В июне 2021 года Джо Байден приехал со своим первым рабочим визитом в Европу в качестве президента Соединенных Штатов.

Визит Байдена в Европу: коротко