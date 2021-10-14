Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, обнародованном на сайте администрации американского президента.
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Президент Джо Байден и первая леди США Джилл Байден 30 – 31 октября отправятся в Рим на саммит лидеров G20,
– отметила пресс-секретарь.
По словам пресс-секретаря Белого дома, супруги 29 октября посетят Ватикан, где запланирована аудиенция у Папы Римского Франциска.
Джен Псаки добавила, что Джо Байден 1 – 2 ноября примет участие в саммите в Глазго перед началом 26-ой конференции ООН по изменению климата.
Визит Байдена в Европу: коротко
- Во время своего 8-дневного визита в Европу Джо Байден провел переговоры на вилле Ла Гранж в Женеве с Путиным.
- В целом встреча президентов длилась 4 с половиной часа вместе с перерывом. К ней также присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие чиновники.
- После разговора Байден и Путин дали отдельные пресс-конференции. На том, чтобы не выходить к журналистам вместе, настоял президент США.