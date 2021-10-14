Про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Джен Псакі, оприлюдненій на сайті адміністрації американського президента.

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Президент Джо Байден і перша леді США Джилл Байден 30 – 31 жовтня вирушать до Риму на саміт лідерів G20,

– зазначила речниця.

За словами прессекретарки Білого дому, подружжя 29 жовтня відвідає Ватикан, де запланована аудієнція у Папи Римського Франциска.

Джен Псакі додала, що Джо Байден 1 – 2 листопада візьме участь у саміті в Глазго перед початком 26-ої конференції ООН зі зміни клімату.

Зверніть увагу! У червні 2021 року Джо Байден приїхав зі своїм першим робочим візитом до Європи в статусі президента Сполучених Штатів.

Візит Байдена до Європи: коротко