Ще 3 тижні тому довіру Байдену висловлювали 42% американців, а протилежну думку мали 50%.

Важливо Рейтинг Байдена обвалився після виходу військ США з Афганістану

Як змінилися думки американців

Нові дані свідчать, що 94% опитаних республіканців не схвалюють політику американського лідера, тоді як серед демократів таких всього 10%.

Щодо жителів країни, які не відносять себе до згаданих політичних сил, то серед них 60% оцінюють зусилля глави Білого дому негативно і тільки 32% – позитивно.

Чим саме не задоволені опитані

67% опитаних не задовольняють дії президента в питанні мігрантів на південному кордоні США, 23% відгукнулися про них позитивно.

на південному кордоні США, 23% відгукнулися про них позитивно. Проблемною для Байдена залишається тема Афганістану. Лише 28% респондентів підтримали курс Білого дому в цьому напрямку, 50% вважають, що США повинні були залишити в країні певні сили для її підтримки, 15% – що військових взагалі виводити не варто було.

Лише 28% респондентів підтримали курс Білого дому в цьому напрямку, 50% вважають, що США повинні були залишити в країні певні сили для її підтримки, 15% – що військових взагалі виводити не варто було. Станом економіки тою чи іншою мірою не задоволені 72% американців.

Відомо, що в опитуванні взяли участь 1326 жителів США по всій країні. Воно відбулося з 1 по 4 жовтня, статистична похибка становить 2,7%.

Чому рейтинг Байдена падає