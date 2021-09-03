На тлі хаосу з виведенням США з Афганістану рейтинг схвалення президента Байдена знизився до 43%. Це найменші показники підтримки за весь час його каденції.

До речі Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Кабула

Як обвалився рейтинг Байдена

Порівняно з опитуванням, яке проводили у липні, рейтинг Байдена впав на 6 відсоткових пунктів. Це найнижча оцінка президента від населення з моменту його вступу на посаду.

41% дорослих американців, включаючи 82% республіканців, зараз категорично не схвалюють роботу, яку робить Байден. Це схоже на безпрецедентну ворожнечу, виявлену до президента Дональда Трампа,

– заявляють соціологи.

Переважна більшість – 71% опитаних – вважають війну в Афганістані невдалою. Водночас вони не схвалюють того, як Байден впорався з виходом військ і розходяться у думках про те, що, на їхню думку, варто було зробити.

Як у США ставляться до виводу війська:

38% вважають, що США повинні були вийти, проте залишити деяку кількість військ,

37% вважають, що їх слід було повністю вивести,

лише 10% сказали, що жодні війська не повинні бути виведені.

Бояться внутрішнього тероризму

Опитування також показує, що 49% республіканців схвалюють біженців, які прибувають до США, а 44% – ні. Загалом більшість вважає, що внутрішній тероризм є більшою загрозою, ніж міжнародний тероризм. Вочевидь, це пов'язано з тим, що США евакуювали з Афганістану декілька тисяч біженців.

Що відомо про це соціологічне дослідження? Загалом опитали 1241 людину. Дослідження провели з 26 до 31 серпня за допомогою стаціонарних та мобільних телефонів. Похибка повної вибірки склала 3,8 процентного пункту.

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