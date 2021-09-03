На тлі хаосу з виведенням США з Афганістану рейтинг схвалення президента Байдена знизився до 43%. Це найменші показники підтримки за весь час його каденції.
До речі Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Кабула
Як обвалився рейтинг Байдена
Порівняно з опитуванням, яке проводили у липні, рейтинг Байдена впав на 6 відсоткових пунктів. Це найнижча оцінка президента від населення з моменту його вступу на посаду.
41% дорослих американців, включаючи 82% республіканців, зараз категорично не схвалюють роботу, яку робить Байден. Це схоже на безпрецедентну ворожнечу, виявлену до президента Дональда Трампа,
– заявляють соціологи.
Переважна більшість – 71% опитаних – вважають війну в Афганістані невдалою. Водночас вони не схвалюють того, як Байден впорався з виходом військ і розходяться у думках про те, що, на їхню думку, варто було зробити.
Як у США ставляться до виводу війська:
- 38% вважають, що США повинні були вийти, проте залишити деяку кількість військ,
- 37% вважають, що їх слід було повністю вивести,
- лише 10% сказали, що жодні війська не повинні бути виведені.
Бояться внутрішнього тероризму
Опитування також показує, що 49% республіканців схвалюють біженців, які прибувають до США, а 44% – ні. Загалом більшість вважає, що внутрішній тероризм є більшою загрозою, ніж міжнародний тероризм. Вочевидь, це пов'язано з тим, що США евакуювали з Афганістану декілька тисяч біженців.
Виведення військ США з Афганістану: головне
- Навесні 2021 року Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану війська до 11 вересня. За словами президента, "американським військам час повернутися додому", адже свої завдання у країні вони виконали.
- Згодом НАТО також ухвалили рішення про виведення військ Альянсу з Афганістану. Єнс Столтенберг наголосив, що це "знаменує нову главу відносин".
- У міру того, як США виводили військових, таліби починали захоплювати країну. 15 серпня вони оголосили про повний контроль держави, а президент і уряд екстрено покинули її.
- Зрештою останній військовий залишив Афганістан 30 серпня. Байден заявив, що не шкодує про своє рішення, а операцію з евакуації назвав успішною.