Еще 3 недели назад доверие Байдену выражали 42% американцев, а противоположное мнение имели 50%.

Важно Рейтинг Байдена обвалился после выхода войск США из Афганистана

Как изменились мнения американцев

Новые данные свидетельствуют, что 94% опрошенных республиканцев не одобряют политику американского лидера, тогда как среди демократов таких всего 10%.

Что касается жителей страны, которые не относят себя к упомянутым политическим силам, то среди них 60% оценивают усилия главы Белого дома негативно и только 32% – положительно.

Чем именно не удовлетворены опрошенные

67% опрошенных не удовлетворяют действия президента в вопросе мигрантов на южной границе США, 23% отозвались о них положительно.

на южной границе США, 23% отозвались о них положительно. Проблемной для Байдена остается тема Афганистана . Лишь 28% респондентов поддержали курс Белого дома в этом направлении, 50% считают, что США должны были оставить в стране определенные силы для ее поддержания, 15% – что военных вообще выводить не стоило.

. Лишь 28% респондентов поддержали курс Белого дома в этом направлении, 50% считают, что США должны были оставить в стране определенные силы для ее поддержания, 15% – что военных вообще выводить не стоило. Состоянием экономики в той или иной степени не удовлетворены 72% американцев.

Известно, что в опросе приняли участие 1 326 жителей США по всей стране. Он состоялся с 1 по 4 октября, статистическая погрешность составляет 2,7%.

Почему рейтинг Байдена падает