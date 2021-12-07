Во время телефонных разговоров политики обсудили общую обеспокоенность из-за России, которая наращивает войска вблизи границы с Украиной. Кроме того, лидеры стран отметили, что российская риторика становится все более жесткой.
Заметьте В Пентагоне считают, что полномасштабной войны России и Украины все еще можно избежать
Политики призвали Россию к деэскалации напряженности.
Дипломатические усилия, особенно через нормандский формат, являются единственным способом решения конфликта на Донбассе путем выполнения минских договоренностей,
– говорится в сообщении.
В разговорах с Байденом все стороны подчеркнули свою приверженность суверенитету Украины. Кроме того, президент США и европейские лидеры договорились о тесной связи команд.
В частности, посредством консультаций с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС.
Байден поговорит с Зеленским
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Джо Байден поговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произойдет уже после разговора президента США с главой Кремля Путиным 7 декабря.
- Кулеба подчеркнул: Зеленский уже обсудил предстоящий разговор президентов Штатов и России с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.
- Сам Зеленский подчеркнул, что они с Блинкеном "согласовали позиции". В частности, что "ничего об Украине без Украины".
Как Байден будет договариваться с Путиным: смотрите видео