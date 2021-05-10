Байден примет участие в саммите "Бухарестской девятки", где будут обсуждать Украину
Президент США Джозеф Байден и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите "Бухарестской девятки" на уровне глав государств. Он состоится в гибридном режиме.
Источник:Укринформ
Приглашение для участия в саммите Байдена и Столтенберга прислали президент Польши Анджей Дуда и глава румынского государства Клаус Йоханнис. В ответ они подтвердили свое участие.
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Детали встречи
Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что саммит "Бухарестской девятки" прежде всего будет посвящен вопросам безопасности. Он также будет вписываться в переговоры в рамках Инициативы трех морей.
По словам Солоха, эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, будут способствовать строительству трансатлантических контактов.
Во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен,
– сказал Солох.
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Солох также заявил, что во время саммита вспомнят и о ситуации в Украине и безопасности в бассейне Черного моря.
"Без сомнения, украинский вопрос каким-то образом там будет отражен", – заявил глава Бюро нацбезопасности Польши.
Стоит отметить, что гибридный характер саммита предполагает, что президенты Румынии и Польши, как соорганизаторы мероприятия, будут находиться в Бухаресте лично, а остальные лидеры присоединятся к ним в онлайн-режиме.
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