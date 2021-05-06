Помощники Путина и Байдена пока пытаются договориться о предстоящей встрече лидеров. Хотя официальных подробностей есть мало, аналитики уже начали анализировать локацию, на которой президентам было бы лучше встретиться.

Бывшие американские чиновники и аналитики среди возможных мест для проведения переговоров между Байденом и Путиным называют Рейкьявик, Прагу, Любляну и Баку. Однако по каждому из этих городов есть свои оговорки.

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В каком городе могут встретиться Путин и Байден

Пока сами президенты готовятся к встрече, их помощники договариваются относительно оптимального места проведения этих переговоров.

Как ранее сообщали СМИ, некоторые европейские правительства уже предложили свои столицы в качестве потенциальных площадок для проведения мероприятий. Среди них – Швейцария, Финляндия и Австрия.

Эти три страны считаются, в широком смысле, "нейтральными" местами: ни одна из них не входит в военный альянс НАТО, рост которого Путин давно рассматривал как угрозу для России и сферы ее влияния,

– сообщает издание.

Между тем, бывшие американские чиновники и аналитики сообщили, что не стоит исключать и другие города в качестве возможного места встречи.

Хельсинки

С первых трех вариантов Хельсинки, пожалуй, наименее вероятный, учитывая, что там проходила встреча Трампа и Путина в 2018 году.

Рейкьявик

Исландия может быть потенциальным местом проведения. Однако, добраться до него может быть несколько сложнее, чем в другие страны. Есть также вопросы к тому, что она является давним членом НАТО. К тому же в районе, который виден из Рейкьявика, есть активный извергающий лаву вулкан.

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Баку

Хотя Азербайджан имеет прочные отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой это был бы нестандартный выбор для встречи. Впрочем, шансы на то, что Байден поедет туда, низкие. Одна из причин – прошлогодняя короткая война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Визит Байдена в Баку, вероятно, оскорбит Армению, как и многих армяно-американцев,

– сообщают аналитики.

Прага

Прага была ареной саммита 2010 года между тогдашним президентом Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Обама и Медведев подписали под этим сбором новый договор о контроле над ядерным вооружением.

В середине апреля, как сообщалось, представитель Чехии предложил принять Путина и Байдена. Однако это приглашение может быть уже не действительным из-за скандала с причастностью России к взрывам в Врбетице и дипломатической высылке.

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