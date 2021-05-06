Прага, Гельсінкі, Баку, Рейк'явік, – ЗМІ назвали можливі місця зустрічі Путіна і Байдена
Помічники Путіна і Байдена наразі намагаються домовитися про майбутню зустріч лідерів. Хоч офіційних подробиць є обмаль, аналітики вже почали аналізувати локацію, на якій президентам було б краще зустрітися.
Джерело:Politico
Колишні американські чиновники і аналітики серед можливих місць для проведення переговорів між Байденом і Путіним називають Рейк'явік, Прагу, Любляну і Баку. Проте щодо кожного з цих міст є свої застереження.
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У якому місті можуть зустрітися Путін і Байден
Доки самі президенти готуються до зустрічі, їхні помічники домовляються щодо оптимального місця проведення цих переговорів.
Як раніше повідомляли ЗМІ, деякі європейські уряди вже запропонували свої столиці в якості потенційних майданчиків для проведення заходів. Серед них – Швейцарія, Фінляндія та Австрія.
Ці три країни вважаються, в широкому сенсі, "нейтральними" місцями: жодна з них не входить до військового альянсу НАТО, зростання якого Путін давно розглядав як загрозу для Росії та сфери її впливу,
– повідомляє видання.
Тим часом, колишні американські чиновники і аналітики повідомили, що не варто виключати і інші міста в якості можливого місця зустрічі.
- Гельсінкі
З перших трьох варіантів Гельсінкі, мабуть, найменш вірогідний з огляду на те, що там відбувалася зустріч Трампа і Путіна у 2018 році.
- Рейк'явік
Ісландія може бути потенційним місцем проведення. Однак, дістатись до неї може бути дещо складніше, ніж до інших країн. Є також питання до того, що вона є давнім членом НАТО. До того ж в районі, видному з Рейк'явіка, є активний вулкан, що вивергає лаву.
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- Баку
Хоча Азербайджан має міцні відносини як з Вашингтоном, так і з Москвою це був би нестандартний вибір для зустрічі. Втім, шанси на те, що Байден поїде туди, низькі. Одна з причин – торішня коротка війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах.
Візит Байдена до Баку, ймовірно, образить Вірменію, як і багатьох вірмено-американців, – повідомляють аналітики.
- Прага
Прага була ареною саміту 2010 року між тодішнім президентом Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим. Обама та Медведєв підписали під цим збором новий договір про контроль над ядерним озброєнням.
У середині квітня, як повідомлялося, представник Чехії запропонував прийняти Путіна та Байдена. Однак це запрошення може бути вже не дійсним через скандал із причетністю Росії до вибухів у Врбетіце і дипломатичній висилці.
Зустріч Байдена та Путіна: коротко
- Джо Байден та Володимир Путін поговорили телефоном 13 квітня.
- Глава США першим зателефонував Путіну і в розмові запропонував лідеру Кремля зустрітися найближчим часом.
- Він наголосив, що це має бути "третя країна": не США і не Росія.
- У Росії підтвердили намір Путіна взяти участь у зустрічі. Однак наразі дати і місця не узгодили.
- Байден цього тижня зазначив, що дуже сподівається побачитися із Путіним у червні 2021 року під час свого турне Європою.
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