Розмова Путіна і Байдена буде корисною для обох країн, – Блінкен
Ентоні Блінкен прокоментував можливість зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Держсекретар Сполучених Штатів вважає, що вона піде на користь обом країнам.
Джерело:Financial Times
Блінкен в інтерв'ю виданню наголосив, що США хочуть не ескалації у відносинах з Росії, а навпаки – більшої стабільності. Однак це залежить від дій російської сторони.
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У Держдепі вважають, що зустріч Путіна і Байдена потрібна
Я думаю, це було б доцільно, якби обидва президенти могли говорити безпосередньо, віч-на-віч,
– зазначив Блінкен.
За його словами, Байден вірить в те, що "важливо бути чесним і відвертим". А одним із найкращих способів досягнення цього є особиста зустріч.
Сфери співпраці США і Росії
Держсекретар США також заявив, що є галузі, у яких співпрацювати з Москвою – в інтересах обох країн.
"Ми вже бачили один приклад такого, і це було продовження (договору) СНО-III. Є й інші напрямки так званої сфери стратегічної стабільності, де, ймовірно, можна домогтися прогресу", – пояснив Блінкен.
Водночас він наголосив, що Байден ще до обрання його президентом США і під час телефонної розмови з Путіним давав чітко зрозуміти, що якщо Росія буде поводитися агресивно, то США відповідно реагуватимуть.
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Зустріч Байдена та Путіна: основне
- 13 квітня Байден та Путін провели телефонну розмову. Глава США запропонував лідеру Кремля зустрітися найближчим часом.
- Він наголосив, що це має бути "третя країна": тобто не США і не Росія. Організувати зустріч президентів погодилися Фінляндія, Австрія та Ісландія.
- У Росії підтвердили намір Путіна про зустріч. Однак точну дату та місце проведення наразі не узгодили.
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