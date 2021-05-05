Энтони Блинкен прокомментировал возможность встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Госсекретарь США считает, что она пойдет на пользу обеим странам.

Блинкен в интервью изданию отметил, что США хотят не эскалации в отношениях с Россией, а наоборот – большей стабильности. Однако это зависит от действий российской стороны.

Читайте также США оставляют за собой право вводить санкции против России, – Белый дом

В Госдепе считают, что встреча Путина и Байдена необходима

Я думаю, это было бы целесообразно, если бы оба президента могли говорить непосредственно, лицом к лицу,

– отметил Блинкен.

По его словам, Байден верит в то, что "важно быть честным и откровенным". А одним из лучших способов достижения этого является личная встреча.

Сферы сотрудничества США и России

Госсекретарь США также заявил, что есть области, в которых сотрудничать с Москвой – в интересах обеих стран.

"Мы уже видели один пример такого, и это было продолжение (договора) СНВ-III. Есть и другие направления так называемой сферы стратегической стабильности, где, вероятно, можно добиться прогресса", – объяснил Блинкен.

В то же время он подчеркнул, что Байден еще до избрания его президентом США и во время телефонного разговора с Путиным давал понять, что если Россия будет вести себя агрессивно, то США будут соответственно реагировать.

К теме Байден хочет в этом июне встретиться с Путиным в Европе

Встреча Байдена и Путина: основное