Разговор Путина и Байдена будет полезным для обеих стран, – Блинкен
Энтони Блинкен прокомментировал возможность встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Госсекретарь США считает, что она пойдет на пользу обеим странам.
Источник:Financial Times
Блинкен в интервью изданию отметил, что США хотят не эскалации в отношениях с Россией, а наоборот – большей стабильности. Однако это зависит от действий российской стороны.
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В Госдепе считают, что встреча Путина и Байдена необходима
Я думаю, это было бы целесообразно, если бы оба президента могли говорить непосредственно, лицом к лицу,
– отметил Блинкен.
По его словам, Байден верит в то, что "важно быть честным и откровенным". А одним из лучших способов достижения этого является личная встреча.
Сферы сотрудничества США и России
Госсекретарь США также заявил, что есть области, в которых сотрудничать с Москвой – в интересах обеих стран.
"Мы уже видели один пример такого, и это было продолжение (договора) СНВ-III. Есть и другие направления так называемой сферы стратегической стабильности, где, вероятно, можно добиться прогресса", – объяснил Блинкен.
В то же время он подчеркнул, что Байден еще до избрания его президентом США и во время телефонного разговора с Путиным давал понять, что если Россия будет вести себя агрессивно, то США будут соответственно реагировать.
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Встреча Байдена и Путина: основное
- 13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор. Глава США предложил лидеру Кремля встретиться в ближайшее время.
- Он отметил, что это должна быть "третья страна": то есть не США и не Россия. Организовать встречу президентов согласились Финляндия, Австрия и Исландия.
- В России подтвердили намерение Путина относительно встречи. Однако точную дату и место проведения пока не согласовали.
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