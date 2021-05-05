Соединенные Штаты оставляют за собой право привлекать Россию к ответственности за военную агрессию и пропаганду.

В то же время Вашингтон готов к конструктивному взаимодействию, если Москва прекратит свою злонамеренную деятельность. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 4 мая.

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Наши отношения с Россией включают высказывания нами беспокойств, где они имеют место, а также применение шагов и последствий (санкций – 24 канал),

– сказала она.

По ее словам, так США реагировали, в частности, на тюремное заключение Навального, а также после вмешательства России в американские выборы.

Однако, Джен Псаки отметила, что Штаты не стремятся к эскалации отношений с точки зрения риторики или действий. Однако оставляют за собой право применять санкции, если Россия будет продолжать гибридную агрессию.

Санкции США против России: коротко

Президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредной внешней деятельностью" России.

В Белом доме назвали санкции ответом на "предполагаемые неправомерные действия". Среди них – злом SolarWinds и попытка сорвать выборы президента 2020 года.

Поэтому из США выслали 10 представителей российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В целом под санкциями оказались 32 российских физических лица и организации.

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