Украинские дипломаты выразили слова поддержки ЕС в борьбе с санкциями России. В МИД Украины отметили, что Кремль в очередной раз доказал, что продолжает гибридную агрессию против демократического мира.

Украина осуждает санкции, которые российские власти наложили на европейских чиновников, в частности вице-председателя Еврокомиссии и главу Европейского парламента.

Важно Россия запретила въезд главе Европарламента и еще ряду должностных лиц ЕС

Украина выражает солидарность с восемью гражданами Европейского Союза, которым Россия безосновательно запретила въезд на территорию России,

– говорится в заявлении МИД.

Позиция ЕС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и руководитель Европейского парламента Давид Сассоли также осудили санкции России. Они назвали действия Кремля необоснованными.

Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее решение российских властей запретить восьми гражданам ЕС въезд на территорию России,

– сказали в ЕС.

Что было раньше

В конце марта Россия ввела санкции и запретила въезд восьми европейским политикам. Свои действия Кремль аргументировал тем, что это – ответ на ограничительные меры Совета Европы в отношении шести российских граждан.

В "черный список" попали: