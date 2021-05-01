Россия выбрала конфронтацию, – в ЕС решительно осудили санкции Кремля
Недавно Россия ввела санкции против главы Европарламента и семи представителей ЕС. В Евросоюзе возмутились действиями России и назвали их неприемлемыми.
Такое заявление сделали глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европейского парламента Давид Сассоли.
Важно Россия запретила въезд главе Европарламента и еще ряду должностных лиц ЕС
По их мнению, санкции России являются необоснованными. Более того, такие агрессивные действия Кремля нацелены непосредственно на ЕС, а не только на отдельных лиц.
Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее решение российских властей запретить восьми гражданам ЕС въезд на территорию России,
– говорится в документе.
В документе также указано, что Евросоюз оставляет за собой право принимать меры в ответ, ведь решение "ярко демонстрирует то, как Россия выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений".
Что этому предшествовало
Накануне Россия ввела санкции и запретила въезд восьми европейским политикам.
В "черный список" попали:
- Давид Сассоли, глава Европарламента;
- Иварс Аболиньш, глава Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;
- Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии;
- Жак Мэр, член французской делегации в ПАСЕ;
- Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;
- Оса Скотт, глава шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны;
- Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;
- Вера Юрова, заместитель главы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
Санкции ввели в ответ на ограничительные меры Совета Европы в отношении шести российских граждан 2 и 22 марта. Сначала – из-за Алексея Навального, впоследствии – из-за нарушения прав человека.
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