Недавно Россия ввела санкции против главы Европарламента и семи представителей ЕС. В Евросоюзе возмутились действиями России и назвали их неприемлемыми.

Такое заявление сделали глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европейского парламента Давид Сассоли.

Важно Россия запретила въезд главе Европарламента и еще ряду должностных лиц ЕС

По их мнению, санкции России являются необоснованными. Более того, такие агрессивные действия Кремля нацелены непосредственно на ЕС, а не только на отдельных лиц.

Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее решение российских властей запретить восьми гражданам ЕС въезд на территорию России,

– говорится в документе.

В документе также указано, что Евросоюз оставляет за собой право принимать меры в ответ, ведь решение "ярко демонстрирует то, как Россия выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений".

Что этому предшествовало

Накануне Россия ввела санкции и запретила въезд восьми европейским политикам.

В "черный список" попали:

Давид Сассоли , глава Европарламента;

, глава Европарламента; Иварс Аболиньш , глава Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

, глава Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ; Марис Балтиньш , директор Центра государственного языка Латвии;

, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр , член французской делегации в ПАСЕ;

, член французской делегации в ПАСЕ; Йорг Раупах , руководитель прокуратуры Берлина;

, руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт , глава шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны;

, глава шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны; Ильмар Томуск , глава языкового департамента Эстонии;

, глава языкового департамента Эстонии; Вера Юрова, заместитель главы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Санкции ввели в ответ на ограничительные меры Совета Европы в отношении шести российских граждан 2 и 22 марта. Сначала – из-за Алексея Навального, впоследствии – из-за нарушения прав человека.