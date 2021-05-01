Росія обрала конфронтацію, – в ЄС рішуче засудили санкції Кремля
Нещодавно Росія запровадила санкції проти голови Європарламенту та семи представників ЄС. В Євросоюзі обурилися діями Росії та назвали їх неприйнятними.
Таку заяву зробили голова Європейської ради Шарль Мішель, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і керівник Європейського парламенту Давид Сассолі.
Важливо Росія заборонила в'їзд голові Європарламенту та ще низці посадовців ЄС
На їхню думку, санкції Росії є необґрунтованими. Ба більше, такі агресивні дії Кремля націлені безпосередньо на ЄС, а не тільки на окремих осіб.
Ми найрішучішим чином засуджуємо сьогоднішнє рішення російської влади заборонити восьми громадянам ЄС в'їзд на територію Росії,
– мовиться у документі.
У документі також зазначено, що Євросоюз залишає за собою право вживати заходи у відповідь, адже рішення "яскраво демонструє те, як Росія обрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин".
Що цьому передувало
Напередодні Росія ввела санкції та заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам.
У "чорний список" потрапили:
- Давид Сассолі, голова Європарламенту;
- Іварс Абольніш, голова Національної ради Латвійської Республіки щодо електронних ЗМІ;
- Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії;
- Жак Мер, член французької делегації в ПАРЄ;
- Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна;
- Оса Скотт, глава шведської Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони;
- Ільмар Томуск, глава мовного департаменту Естонії;
- Віра Юрова, заступник голови Європейської комісії з питань цінностей та транспарентності.
Санкції запровадили у відповідь на обмежувальні заходи Ради Європи щодо шести російських громадян 2 і 22 березня. Спочатку – через Олексія Навального, згодом – через порушення прав людини.
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