США залишають за собою право вводити санкції проти Росії, – Білий дім
Сполучені Штати залишають за собою право притягувати Росію до відповідальності за військову агресію та пропаганду.
Джерело:"Укрінформ"
Водночас Вашингтон готовий до конструктивної взаємодії, якщо Москва припинить свою злочинну діяльність. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 4 травня.
Читайте також Гібридна агресія: Україна підтримала ЄС у "війні санкцій" з Росією
Наші відносини з Росією включають висловлення нами занепокоєнь, де вони мають місце, а також застосування кроків та наслідків (санкцій – 24 канал),
– сказала вона.
За її словами, так США реагували, зокрема, на ув'язнення Навального, а також після втручання Росії в американські вибори.
Джен Псакі наголосила, що Штати не прагнуть ескалації відносин з точки зору риторики чи дій. Однак залишають за собою право застосовувати санкції, якщо Росія продовжуватиме гібридну агресію.
Санкції США проти Росії: коротко
- Президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.
- У Білому домі назвали санкції відповіддю на "передбачувані неправомірні дії". Серед них – злом SolarWinds і спроба зірвати вибори президента 2020 року.
- Відтак зі США вислали 10 представників російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Загалом під санкціями опинилися 32 російських фізичних осіб і організацій.
Поділитися новиною