Сполучені Штати залишають за собою право притягувати Росію до відповідальності за військову агресію та пропаганду.

Водночас Вашингтон готовий до конструктивної взаємодії, якщо Москва припинить свою злочинну діяльність. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 4 травня.

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Наші відносини з Росією включають висловлення нами занепокоєнь, де вони мають місце, а також застосування кроків та наслідків (санкцій – 24 канал),

– сказала вона.

За її словами, так США реагували, зокрема, на ув'язнення Навального, а також після втручання Росії в американські вибори.

Джен Псакі наголосила, що Штати не прагнуть ескалації відносин з точки зору риторики чи дій. Однак залишають за собою право застосовувати санкції, якщо Росія продовжуватиме гібридну агресію.

Санкції США проти Росії: коротко

Президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії .

. У Білому домі назвали санкції відповіддю на "передбачувані неправомірні дії". Серед них – злом SolarWinds і спроба зірвати вибори президента 2020 року .

. Відтак зі США вислали 10 представників російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Загалом під санкціями опинилися 32 російських фізичних осіб і організацій.

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