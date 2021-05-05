В Белом доме до сих пор не знают, когда точно состоится встреча американского президента Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Однако там пообещали сообщить детали сразу, как только о них будут знать.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Он состоялся 5 мая 2021 года.

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Она добавила, что ожидать конкретной информации о повестке саммита пока не стоит. По крайней мере, пока подтвердят встречу президентов обеих стран.

Как только у нас появится информация с подтвержденными деталями относительно сроков, места, даты проведения или участия (президентов – 24 канал), мы поделимся ею,

– заявила Псаки.

Известно лишь, что Байден ранее заявлял, что хотел бы провести предложенный саммит с президентом Путиным во время поездки в Европу летом 2021 года.

Справка. Накануне американский президент во время разговора с главой Кремля выразил обеспокоенность наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на госгранице Украины. Также он призвал Россию снизить напряженность.

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