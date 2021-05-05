В США все еще не назвали деталей встречи Байдена и Путина: пообещали сообщить сразу
В Белом доме до сих пор не знают, когда точно состоится встреча американского президента Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Однако там пообещали сообщить детали сразу, как только о них будут знать.
Источник:The White House
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Он состоялся 5 мая 2021 года.
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Она добавила, что ожидать конкретной информации о повестке саммита пока не стоит. По крайней мере, пока подтвердят встречу президентов обеих стран.
Как только у нас появится информация с подтвержденными деталями относительно сроков, места, даты проведения или участия (президентов – 24 канал), мы поделимся ею,
– заявила Псаки.
Известно лишь, что Байден ранее заявлял, что хотел бы провести предложенный саммит с президентом Путиным во время поездки в Европу летом 2021 года.
Встреча Байдена и Путина: коротко
- Джо Байден и Владимир Путин поговорили по телефону 13 апреля. Глава США предложил лидеру Кремля встретиться в ближайшее время.
- Он подчеркнул, что это должна быть "третья страна". Организовать встречу президентов согласились Финляндия, Австрия и Исландия.
- В России подтвердили намерение Путина о встрече. Однако точную дату и место проведения пока не согласовали.
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