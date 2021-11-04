В Риме и Глазго прошли 2 масштабных саммита по вопросам изменения климата. Уже после этого Байден заявил, что с июня, когда он впервые в качестве президента посетил Европу, ему наконец удалось доказать, что Америка действительно вернулась и это уже ощущают многие партнеры.

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Отсутствие Китая и России – ошибка

По мнению Байдена, ему удалось сломить скептическое отношение к лидерской роли США после президентства Дональда Трампа, который наоборот разрушал отношения с партнерами.

Потому он достаточно уверенно заявил, что считает большой ошибкой тот факт, что лидеры Китая и России проигнорировали саммиты.

Проще говоря, Байден дал понять, что у России и Китая была чуть-ли не последняя возможность доказать миру, что они способны к сотрудничеству, но они ее проигнорировали.

Здесь я соглашусь с Байденом, ведь очень странно выглядит позиция того же Китая, который вроде пытается конкурировать с США и завоевывать доверие всё большего количества стран.

Если ты хочешь стать лидером, то не будешь прятаться от встреч с крупнейшими мировыми игроками, тем более по такому глобальному вопросу.

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Пекин мог бы показать свою мощь и заявить о себе на полях G20 и климатической конференции, но не сделал этого. Это значит, что внутри есть огромные проблемы, с которыми коммунистам Китая уже сложно справиться.

Путин решил уйти в изоляцию

Что касается России, то "клептократия" в этой стране настолько застлала глаза кремлевской верхушке, что даже в климатических вопросах Путин решил уйти в изоляцию. Это звучит как диагноз – Кремль везде видит врагов.



Российские власти видят врагов всюду / Фото Getty Images

Байден не упустил возможности акцентировать внимание на том, что глупо прятаться от мировых лидеров, когда в России до сих пор горит Тундра – выгорают просто сотни гектаров леса, а Путину плевать.

Хотя будь он адекватным лидером, смог бы привлечь внимание к проблеме и даже получить помощь от развитых стран. Но нет, "вокруг одни враги". Да и вообще, в Америке тоже лес горит.

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К слову, именно так на заявление Байдена отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В общем, если вы сомневались в том, что Кремль сам себя загоняет в изоляцию – это очередное подтверждение. Но, к сожалению, из-за халатного отношения к климату и Китая и России, страдаем и мы с вами.