Байден впервые на посту президента США приедет в Европу: детали визита
Американский лидер Джо Байден посетит Великобританию и Бельгию в июне 2021 года. Это будет его первая зарубежная поездка на посту президента.
Источник:Білий дім
В Белом доме надеются, что поездка продемонстрирует стремление Байдена активизировать трансатлантические отношения и намерения США относительно тесного сотрудничества с союзниками и партнерами.
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Саммит стран G7
Американский президент примет участие в саммите "Большой семерки", который состоится с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бей, что на побережье полуострова Корнуолл.
Глава государства будет работать над продвижением ключевых приоритетов политики США в сфере здравоохранения, восстановления экономики и изменения климата,
– заметили в Белом доме.
Там добавили, что Байден также проведет двусторонние встречи с коллегами-лидерами стран G7, в частности – с британским премьером Борисом Джонсоном.
Саммит НАТО
После этого американский президент отправится в бельгийскую столицу, где примет участие в саммите НАТО. Это мероприятие состоится в Брюсселе уже 14 июня.
У Байдена отметили, что он подтвердит приверженность США трансатлантической безопасности и коллективной обороне. Глава государства также проведет двусторонние встречи с коллегами-лидерами НАТО.
Саммит США и ЕС
Во время пребывания в Брюсселе президент Байден примет участие в саммите США и ЕС. Там обсудят общую повестку дня для обеспечения:
- глобальной безопасности здравоохранения;
- стимулирование глобального экономического восстановления;
- борьбы с изменением климата;
- усиление цифрового и торгового сотрудничества;
- укрепление демократии;
- решение внешнеполитических проблем.
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