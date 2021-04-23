Американский лидер Джо Байден посетит Великобританию и Бельгию в июне 2021 года. Это будет его первая зарубежная поездка на посту президента.

В Белом доме надеются, что поездка продемонстрирует стремление Байдена активизировать трансатлантические отношения и намерения США относительно тесного сотрудничества с союзниками и партнерами.

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Саммит стран G7

Американский президент примет участие в саммите "Большой семерки", который состоится с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бей, что на побережье полуострова Корнуолл.

Глава государства будет работать над продвижением ключевых приоритетов политики США в сфере здравоохранения, восстановления экономики и изменения климата,

– заметили в Белом доме.

Там добавили, что Байден также проведет двусторонние встречи с коллегами-лидерами стран G7, в частности – с британским премьером Борисом Джонсоном.

Саммит НАТО

После этого американский президент отправится в бельгийскую столицу, где примет участие в саммите НАТО. Это мероприятие состоится в Брюсселе уже 14 июня.

У Байдена отметили, что он подтвердит приверженность США трансатлантической безопасности и коллективной обороне. Глава государства также проведет двусторонние встречи с коллегами-лидерами НАТО.

Обратите внимание! В рамках этого саммита Байден встретится со своим коллегой из Турции – Реджепом Эрдоганом. Об этом они договорились 23 апреля.

Саммит США и ЕС

Во время пребывания в Брюсселе президент Байден примет участие в саммите США и ЕС. Там обсудят общую повестку дня для обеспечения: