В России отношения с США приравняли к холодной войне
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал нынешние отношения страны с США. Он приравнял их к тем, что были во время холодной войны.
Источник:РИА Новости
Россию Медведев назвал "догоняющей США по уровню угрозы", то есть действующей слабее. Здесь он сравнил ее с СССР.
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Холодная война снова
Медведев заявил, что если раньше отношения России и США были соперничеством, то за последние годы превратились в конфронтацию и "по сути – вернулись в эпоху холодной войны". В этом контексте он припомнил санкции и внедрение "эгоистических интересов".
Санкционный давление, угрозы, конфликтное противоборство, защиту своих эгоистических интересов – все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности,
– заявил Медведев.
Относительно этого он отметил: уровень угрозы от России меньше, как раньше это было от СССР. Далее Медведев вспомнил о Карибском кризисе 1962 года – тогда ответом американцам стало развертывание СССР стратегического вооружения на Кубе.
Как утверждает Медведев, США в этих условиях пошли на дальнейшую конфронтацию – стянули военные корабли, взяли остров в морскую блокаду и готовили полноценное вторжение.
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Этот кризис привел к двум моментам:
- "западные страны" осознали возможности СССР по развертыванию военных баз в любой точке мира;
- лидеры двух сверхдержав смогли сохранить мудрость и шли на уступки друг другу.
Медведев отметил, что в какой-то момент лидеры общались напрямую, в какой-то нет, но в любом случае между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не за языке угроз и ультиматумов".
Обострение отношений между США и Россией
- Новая волна обострения отношений США и России началось с того, что Джо Байден публично назвал Путина "убийцей". Он добавил, что тот вмешивался в выборы США 2020 года и должен за это поплатиться.
- В России сразу заявили, что высылают своего посла из Вашингтона для консультаций.
- 15 апреля президент США Джо Байден подписал новые санкции против России. Также из Вашингтона выслали 10 представителей российской дипломатической миссии.
- В дальнейшем ситуация еще больше обострилась из-за агрессии России на границе с Украиной. США заявили, что будут поддерживать Украину, а действия России остро осуждают.
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