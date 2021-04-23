Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал нынешние отношения страны с США. Он приравнял их к тем, что были во время холодной войны.

Россию Медведев назвал "догоняющей США по уровню угрозы", то есть действующей слабее. Здесь он сравнил ее с СССР.

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Холодная война снова

Медведев заявил, что если раньше отношения России и США были соперничеством, то за последние годы превратились в конфронтацию и "по сути – вернулись в эпоху холодной войны". В этом контексте он припомнил санкции и внедрение "эгоистических интересов".

Санкционный давление, угрозы, конфликтное противоборство, защиту своих эгоистических интересов – все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности,

– заявил Медведев.

Относительно этого он отметил: уровень угрозы от России меньше, как раньше это было от СССР. Далее Медведев вспомнил о Карибском кризисе 1962 года – тогда ответом американцам стало развертывание СССР стратегического вооружения на Кубе.

Как утверждает Медведев, США в этих условиях пошли на дальнейшую конфронтацию – стянули военные корабли, взяли остров в морскую блокаду и готовили полноценное вторжение.

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Этот кризис привел к двум моментам:

"западные страны" осознали возможности СССР по развертыванию военных баз в любой точке мира;

лидеры двух сверхдержав смогли сохранить мудрость и шли на уступки друг другу.

Медведев отметил, что в какой-то момент лидеры общались напрямую, в какой-то нет, но в любом случае между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не за языке угроз и ультиматумов".

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