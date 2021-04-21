Комитет Сената США 21 апреля единогласно поддержал законопроект "Партнерства по безопасности с Украиной". Он предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 миллионов долларов.

Глава Комитета Менендес представил законопроект. Он назвал инициативу своевременным сигналом в поддержку Украины.

Важно США продолжат поддерживать Украину летальным оружием, – Госдеп

Выступление Менендеса

Сенатор напомнил, что уже 7 лет украинские военные продолжают самоотверженно защищать свою Родину от российских сухопутных, морских и кибератак.

Я с гордостью присоединяюсь к сенатору Ришу по законопроекту о "Партнерстве по безопасности с Украиной" – пакету долгосрочной помощи, который демонстрирует нашу двухпартийную преданность безопасной Украине,

– сказал Менендес.

Он добавил, что ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск собираются возле украинской границы. По словам главы комитета, законопроект – это колокольчик мира, что США поддерживают Украину.

Реакция Украины

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил одобрение законопроекта. Он отметил, что США – надежный друг и союзник. Теперь, по словам дипломата, Украина ждет решения Конгресса.

Вітаю одностайне схвалення Комітетом у закордонних справах Сенату США законопроєкту про безпекове партнерство з Україною, що збільшує щорічну військову допомогу до $300 млн, включно з летальною зброєю. США — надійний друг і союзник. Очікуємо швидке ухвалення документу в Конгресі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 21, 2021

Одобрят ли помощь в результате

Чтобы законопроект вступил в силу, его должны поддержать в Сенате, Палате Представителей. Наконец инициативу должен подписать президент США.

Кстати, соавторами проекта являются сенаторы от обеих ведущих партий США.

Что этому предшествовало

Кулеба поговорил по телефону с Менендес. Американский политик подчеркнул, что действия России являются угрозой не только для Украины, но и для США.

Менендес заявил, что США хотят увеличить размеры ежегодной военной помощи для Украины, включая предоставление летального оружия.

Что происходит у границы

В марте – апреле Россия стягивает войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Разведка предупреждала, что агрессор может готовить провокации и намерен продвинуться вглубь нашего государства.

В Пентагоне заявили, что количество российских войск на границе больше, чем в 2014 году.

Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель подтвердил, что можно наблюдать наибольшее сосредоточение российской армии у границы Украины.

Международное сообщество обещает Украине поддержку. В частности, США утверждают, что не покинут страну в одиночестве, если Россия будет нападать.



Российские войска у границы / Инфографика 24 канала