В Сенате США поддержали увеличение военной помощи Украине до 300 миллионов долларов
Комитет Сената США 21 апреля единогласно поддержал законопроект "Партнерства по безопасности с Украиной". Он предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 миллионов долларов.
Источник:"Голос Америки"
Глава Комитета Менендес представил законопроект. Он назвал инициативу своевременным сигналом в поддержку Украины.
Важно США продолжат поддерживать Украину летальным оружием, – Госдеп
Выступление Менендеса
Сенатор напомнил, что уже 7 лет украинские военные продолжают самоотверженно защищать свою Родину от российских сухопутных, морских и кибератак.
Я с гордостью присоединяюсь к сенатору Ришу по законопроекту о "Партнерстве по безопасности с Украиной" – пакету долгосрочной помощи, который демонстрирует нашу двухпартийную преданность безопасной Украине,
– сказал Менендес.
Он добавил, что ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск собираются возле украинской границы. По словам главы комитета, законопроект – это колокольчик мира, что США поддерживают Украину.
Реакция Украины
- Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил одобрение законопроекта. Он отметил, что США – надежный друг и союзник. Теперь, по словам дипломата, Украина ждет решения Конгресса.
Одобрят ли помощь в результате
Чтобы законопроект вступил в силу, его должны поддержать в Сенате, Палате Представителей. Наконец инициативу должен подписать президент США.
Кстати, соавторами проекта являются сенаторы от обеих ведущих партий США.
Что этому предшествовало
- Кулеба поговорил по телефону с Менендес. Американский политик подчеркнул, что действия России являются угрозой не только для Украины, но и для США.
- Менендес заявил, что США хотят увеличить размеры ежегодной военной помощи для Украины, включая предоставление летального оружия.
Что происходит у границы
- В марте – апреле Россия стягивает войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Разведка предупреждала, что агрессор может готовить провокации и намерен продвинуться вглубь нашего государства.
- В Пентагоне заявили, что количество российских войск на границе больше, чем в 2014 году.
- Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель подтвердил, что можно наблюдать наибольшее сосредоточение российской армии у границы Украины.
- Международное сообщество обещает Украине поддержку. В частности, США утверждают, что не покинут страну в одиночестве, если Россия будет нападать.
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