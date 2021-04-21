Комітет Сенату США 21 квітня одностайно підтримав законопроєкт "Безпекового партнерства з Україною". Він передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 мільйонів доларів.

Глава Комітету Боб Менендес представив законопроєкт. Він назвав ініціативу своєчасним сигналом на підтримку України.

Важливо США продовжать підтримувати Україну летальною зброєю, – Держдеп

Виступ Менендеса

Сенатор нагадав, що вже 7 років українські військові продовжують самовіддано захищати свою Батьківщину від російських сухопутних, морських та кібернападів.

Я з гордістю приєднуюся до сенатора Ріша щодо законопроєкту про "Безпекове партнерство з Україною" – пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні,

– сказав Менендес.

Він додав, що безпекова ситуація погіршується, адже тисячі російських військ збираються біля українського кордону. За словами глави Комітету, законопроєкт – це дзвіночок світу, що США підтримують Україну.

Реакція України

Посол України в США Оксана Маркарова наголосила, що законопроєкт є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав схвалення законопроєкту. Він наголосив, що США – надійний друг та союзник. Тепер, за словами дипломата, Україна чекає рішення Конгресу.

Вітаю одностайне схвалення Комітетом у закордонних справах Сенату США законопроєкту про безпекове партнерство з Україною, що збільшує щорічну військову допомогу до $300 млн, включно з летальною зброєю. США — надійний друг і союзник. Очікуємо швидке ухвалення документу в Конгресі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 21, 2021

Чи схвалять допомогу у результаті

Аби законопроєкт став чинним, його мають підтримати в Сенаті, Палаті Представників. Насамкінець ініціативу повинен підписати президент США.

До речі, співавторами проєкту є сенатори від обох провідних партій США.

Що цьому передувало

Кулеба поговорив телефоном з Менендесом. Американський політик наголосив, що дії Росії є загрозою не лише для України, а й для Європи та США.

Менендес заявив, що США хочуть збільшити розміри щорічної військової допомоги для України, включно з наданням летальної зброї.

Що відбувається біля кордону

У березні – квітні Росія стягує війська до кордонів з Україною та в окупований Крим. Розвідка попереджала, що агресор може готувати провокації та має намір просунутись вглиб нашої держави.

У Пентагоні заявили, що кількість російських військ на кордоні більша, ніж у 2014 році.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що можна спостерігати найбільше зосередження російської армії біля кордону України.

Міжнародна спільнота обіцяє Україні підтримку. Зокрема, США стверджують, що не залишать країну на самоті, якщо Росія нападатиме.



Російські війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу