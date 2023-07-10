На встрече политики обсуждали саммит НАТО, а также войну России против Украины. Эта встреча политиков стала пятой за последние несколько месяцев.
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Поскольку мы сталкиваемся с новыми и беспрецедентными вызовами нашей физической и экономической безопасности, наши союзы важнее, чем когда-либо,
– отметили в канцелярии Сунака.
О чем говорили лидеры
Лидеры также обсудили Атлантическую декларацию об экономическом партнерстве, которую они подписали в июне, включая следующие шаги по достижению ключевых результатов в ближайшие месяцы.
Они также рассмотрели развитие событий в Северной Ирландии и усилия по обеспечению дальнейшего прогресса за рубежом.
Кроме того, Байден посетил Виндзорский замок, где встретился с королем Великобритании Чарльзом III впервые после его восшествия на престол. В последний раз лидеры двух государств виделись на церемонии похорон королевы Елизаветы II.
Саммит НАТО
После встреч в Лондоне Байден вместе с Сунаком отправились в Вильнюс, где 11 и 12 июля пройдет саммит лидеров стран-членов НАТО. По состоянию на 19.10 СМИ сообщили, что Джо Байден уже прибыл в Вильнюс.
После саммита в столице Литвы Байдена ожидают в Хельсинки, где пройдет саммит лидеров стран Северной Европы и США. Предполагается, что на встрече среди прочего поднимут вопросы безопасности в регионе.