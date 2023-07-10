Зазначають, що на зустрічі політики обговорювали саміт НАТО, а також війну Росії проти України. Ця зустріч політиків стала п'ятою за останні кілька місяців.
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Оскільки ми стикаємося з новими і безпрецедентними викликами нашій фізичній та економічній безпеці, наші союзи важливіші, ніж будь-коли,
– наголосили в канцелярії Сунака.
Про що говорили лідери
Лідери також обговорили Атлантичну декларацію про економічне партнерство, яку вони підписали в червні, включаючи наступні кроки для досягнення ключових результатів у найближчі місяці.
Вони також розглянули розвиток подій у Північній Ірландії та зусилля щодо забезпечення подальшого прогресу там.
Крім того, Байден відвідав Віндзорський замок, де зустрівся з королем Великобританії Чарльзом III уперше після його сходження на престол. Востаннє лідери двох держав бачилися на церемонії похорону королеви Єлизавети II.
Саміт НАТО
Після зустрічей у Лондоні Байден разом із Сунаком вирушили до Вільнюса, де 11 і 12 липня проходитиме саміт лідерів країн-членів НАТО. Станом на 19:10 ЗМІ повідомили, що Джо Байден уже прибув у Вільнюс.
Після саміту в столиці Литви Байдена очікують у Гельсінкі, де відбуватиметься саміт лідерів країн Північної Європи та США. Передбачається, що на зустрічі серед іншого порушать питання безпеки в регіоні.