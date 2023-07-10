Зазначають, що на зустрічі політики обговорювали саміт НАТО, а також війну Росії проти України. Ця зустріч політиків стала п'ятою за останні кілька місяців.

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Оскільки ми стикаємося з новими і безпрецедентними викликами нашій фізичній та економічній безпеці, наші союзи важливіші, ніж будь-коли,

– наголосили в канцелярії Сунака.

Про що говорили лідери

Лідери також обговорили Атлантичну декларацію про економічне партнерство, яку вони підписали в червні, включаючи наступні кроки для досягнення ключових результатів у найближчі місяці.

Вони також розглянули розвиток подій у Північній Ірландії та зусилля щодо забезпечення подальшого прогресу там.

Крім того, Байден відвідав Віндзорський замок, де зустрівся з королем Великобританії Чарльзом III уперше після його сходження на престол. Востаннє лідери двох держав бачилися на церемонії похорону королеви Єлизавети II.

Саміт НАТО

Після зустрічей у Лондоні Байден разом із Сунаком вирушили до Вільнюса, де 11 і 12 липня проходитиме саміт лідерів країн-членів НАТО. Станом на 19:10 ЗМІ повідомили, що Джо Байден уже прибув у Вільнюс.

Зверніть увагу! Ймовірно, на саміті обговорюватимуть вступ України до Північноатлантичного альянсу. Однак, у червні глава Білого дому заявив, що для цього Київ має відповідати встановленим критеріям. До ймовірного вступу України до Альянсу Сполучені Штати можуть запропонувати Києву захист, аналогічний тому, який вони надають Ізраїлю, пізніше зазначив американський лідер.

Після саміту в столиці Литви Байдена очікують у Гельсінкі, де відбуватиметься саміт лідерів країн Північної Європи та США. Передбачається, що на зустрічі серед іншого порушать питання безпеки в регіоні.