Байден выдвинул на ведущую должность в Госдепе Викторию Нуланд
Джо Байден направил на рассмотрение Сената кандидатуру Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам. Она известна своей критикой сближения США с Россией при президентстве Дональда Трампа.
Источник:Белый дом
Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату слушаний, на которых Нуланд ответит на вопросы законодателей.
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Когда Нуланд могут утвердить в должности
Кандидатура направлена в Сенат: Виктория Нуланд из Вирджинии на должность заместителя государственного секретаря (по политическим вопросам), вместо вице-президента Дэвида Хейла,
– говорится в сообщении.
Если комитет одобрит кандидатуру Нуланд, то через некоторое время в Сенате состоится голосование за ее утверждение.
Что известно о Виктории Нуланд
- У нее 32 года дипломатического опыта. Она работала в администрации Барака Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.
- Кроме того, Нуланд находится в "черном списке" России, что предусматривает запрет на въезд в ответ на персональные санкции США против России.
- После ухода администрации Обамы вошла в академические круга и аналитические центры, начала открыто критиковать внешнюю политику президента Дональда Трампа, в частности относительно его примирения с российским президентом Владимиром Путиным.
- В декабре 2013 года посетила Майдан в Киеве и пообщалась с участниками революции Достоинства.
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