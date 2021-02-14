Джо Байден направил на рассмотрение Сената кандидатуру Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам. Она известна своей критикой сближения США с Россией при президентстве Дональда Трампа.

Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату слушаний, на которых Нуланд ответит на вопросы законодателей.

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Когда Нуланд могут утвердить в должности

Кандидатура направлена в Сенат: Виктория Нуланд из Вирджинии на должность заместителя государственного секретаря (по политическим вопросам), вместо вице-президента Дэвида Хейла,

– говорится в сообщении.

Если комитет одобрит кандидатуру Нуланд, то через некоторое время в Сенате состоится голосование за ее утверждение.

Что известно о Виктории Нуланд

У нее 32 года дипломатического опыта. Она работала в администрации Барака Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.

на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии. Кроме того, Нуланд находится в "черном списке" России, что предусматривает запрет на въезд в ответ на персональные санкции США против России.

что предусматривает запрет на въезд в ответ на персональные санкции США против России. После ухода администрации Обамы вошла в академические круга и аналитические центры, начала открыто критиковать внешнюю политику президента Дональда Трампа , в частности относительно его примирения с российским президентом Владимиром Путиным.

, в частности относительно его примирения с российским президентом Владимиром Путиным. В декабре 2013 года посетила Майдан в Киеве и пообщалась с участниками революции Достоинства.

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