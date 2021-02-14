Байден висунув на провідну посаду у Держдепі Вікторію Нуланд
Джо Байден скерував на розгляд Сенату кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря з політичних справ. Вона відома своєю критикою зближення США з Росією за президентства Дональда Трампа.
Джерело:Білий дім
Тепер профільний комітет Сенату повинен призначити дату слухань, на яких Нуланд відповідатиме на питання законодавців.
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Коли Нуланд можуть затвердити на посаді
Кандидатура спрямовані в Сенат: Вікторія Нуланд з Вірджинії на посаду заступника державного секретаря (з політичних питань), замість віцепрезидента Девіда Хейла,
– йдеться в повідомленні.
Якщо комітет схвалить кандидатуру Нуланд, то через деякий час у Сенаті відбудеться голосування щодо її затвердження.
Що відомо про Вікторію Нуланд
- Вона має 32 роки дипломатичного досвіду. Працювала в адміністрації Барака Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.
- Крім того, Нуланд перебуває в "чорному списку" Росії, який передбачає заборону на в'їзд, у відповідь на персональні санкції США проти Росії.
- Після відходу адміністрації Обами увійшла до академічних кіл та аналітичних центрів, почала відкрито критикувати зовнішню політику президента Дональда Трампа, зокрема щодо його примирення з російським президентом Володимиром Путіним.
- У грудні 2013 року відвідала Майдан у Києві та поспілкувалася з учасниками Революції Гідності.
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