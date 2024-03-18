Во время званого ужина клуба “Гридайрон” Джо Байден выступил 16 марта. Это ежегодное мероприятие, которое происходит с 1880-х годов в Вашингтоне. Президент США в своей речи решил пошутить над Дональдом Трампом.

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Высмеял умственные способности Трампа

Джо Байден, когда выступал перед всеми присутствующими, выпалил несколько шуток относительно умственных способностей Дональда Трампа, его 77-летнего соперника. Между шуток действующий президент подчеркнул, что политик-республиканец серьезно угрожает демократии в США, а также за ее пределами.

Один кандидат слишком стар и умственно неспособен, чтобы быть президентом. Другой – это я,

– пошутил 81-летний Байден.

Действующий президент США напомнил, что в свое время Дональд Трамп во время дачи показаний не узнал свою жену Меланию на фотографии. Кроме того, он порой забывает, что баллотируется на выборы не против Барака Обамы.

Само выступление Байдена длилось в течение около 10 минут. И, отмечают журналисты, не было полностью шутливым. Американский лидер о ситуации в Украине говорил абсолютно серьезно.

Мы живем в беспрецедентный момент в истории демократии, в беспрецедентный момент для истории. Демократия и свобода буквально находятся под ударом. Путин марширует по Европе. Мой предшественник склоняется перед ним и говорит ему: "Делай все, что хочешь". Хотел бы я, чтобы это было шуткой, но это не так,

– подчеркнул Байден.

Джо Байден после этого обратил внимание на госпожу посла Украины Оксану Маркарову и госпожу премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которые присутствовали во время этого мероприятия. Президент США подчеркнул: "Мы не склонимся. Они не склонятся, и я не склонюсь".

Американский лидер под конец своего выступления снова пошутил о своем возрасте.

Даже пресса должна признать – я сегодня справился. Ожидания были настолько низкими, что мне просто нужно было прийти и вспомнить, кто президент,

– шутил он.

Обратим внимание, что Дональд Трамп 16 марта выступал перед своими избирателями в Огайо. Политик упомянул военную и финансовую помощь нашему государству. Кроме того, назвал президента Владимира Зеленского "крупнейшим продавцом в истории".