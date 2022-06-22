Соответствующее заявление Байден сделал во время выступления в Белом доме. Лидер США отвечал на вопрос, может ли появиться линия раскола между его страной и европейскими союзниками в контексте грядущего реагирования на войну России с Украиной.

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Байден подчеркнул, что этого не боится.

Я думаю, что в определенный момент это превратится в выжидательную политику: что могут выдержать россияне и что Европа будет готова выдержать.

– подчеркнул президент США.

Он добавил, что этот вопрос будет обсужден уже на следующей неделе. Тогда в Испании состоится саммит НАТО.

Байден о будущем Украины в ЕС

Президент США 20 июня заявил, что "вероятнее всего" Украина станет членом Евросоюза. Байден подчеркнул: ожидается, что уже в конце этой недели Украина получит благословение стать официальным кандидатом в присоединение. Байден отметил, что данное решение будет триумфом для Киева.

Кроме того, президент США предупредил страны Европы, что россияне не собирались останавливаться на вторжении в Украину. Захватчиков также интересовали территории других стран.

В США объявили о новом пакете военной помощи

Байден 15 июня объявил о новом пакете военной помощи в Украине. На этот раз говорится об 1 миллиарде долларов . Байден подчеркнул, что Штаты будут стоять на стороне Украины, защищающей свою демократию и суверенитет.

По словам лидера США, новый пакет помощи предусматривает дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

"И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, борющемуся за его свободу", – заявил Байден.

Также он объявил, что США оказывают гуманитарную помощь Украине. Речь идет о 225 миллионах долларов.

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