Відповідну заяву Байден зробив під час виступу у Білому домі. Лідер США відповідав на запитання, чи може з'явитися лінія розколу між його країною та європейськими союзниками у контексті майбутнього реагування на війну Росії з Україною.

Зауважте Байден навряд чи відвідає Україну під час поїздки на саміти G7 та НАТО

Байден наголосив, що не боїться цього.

Я думаю, що в певний момент це перетвориться на вичікувальну політику: що можуть витримати росіяни, і що Європа буде готова витримати,

– наголосив президент США.

Він додав, що це питання обговорять вже наступного тижня. Тоді в Іспанії відбудеться саміт НАТО.

Байден про майбутнє України у ЄС

Президент США 20 червня заявив, що "дуже ймовірно" Україна стане членом Євросоюзу. Байден наголосив: очікується, що вже наприкінці цього тижня Україна отримає благословення стати офіційним кандидатом на приєднання. Байден зауважив, що це рішення стане тріумфом для Києва.

Окрім того, президент США попередив країни Європи, що росіяни не збиралися зупинятися на вторгненні в Україну. Загарбників також цікавили території інших країн.

У США оголосили про новий пакет військової допомоги

Байден 15 червня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу мовиться про 1 мільярд доларів. Байден наголосив, що Штати стоятимуть на боці України, яка захищає свою демократію та суверенітет.

За словами лідера США, новий пакет допомоги передбачає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

"І Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами не будуть коливатися у своїй відданості українському народу, який бореться за його свободу", – заявив Байден.

Також він оголосив, що США надають гуманітарну допомогу Україні. Мовиться про 225 мільйонів доларів.