Президент США Джо Байден також заявив, що Путін й досі не планує зупинятися лише на Україні. Він відзначив позицію та допомогу НАТО Україні в протистоянні.
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Хаос міг бути в усій Європі
За словами Байдена, якби НАТО не відреагувало на російське вторгнення до України, то війна та хаос загрожували б усій Європі. Він навіть сказав, що США повинні були вступити у війну, яку Росія розпочала в Україні, про що раніше мови бути не могло.
На думку президента США, якби Путіну вдалося окупувати Україну, то це б стало загрозою для НАТО.
Варіант нічого не робити був ще гіршим. Якби він вторгся до України і взяв її під контроль, як і Білорусь, що вже сталося, це стало б загрозою для НАТО, і все це могло бути набагато гіршим. Ви вже бачили, що вони роблять у Білорусі. Що сталося б із сусідніми країнами,
– сказав він.
Байден зауважив, що Путін назвав однією з причин, чому він це почав, те, що не хотів приєднання України до НАТО.
"Він хотів фінляндизації НАТО. А отримав "НАТОізацію" Фінляндії", – резюмував Байден.
Як США допомагають Україні
- Штати допомагають нашій державі не лише зброєю, але й підтримкою економіки. Зокрема, Протягом наступних кількох місяців США збираються надавати Україні грошову допомогу. Таким чином хочуть забезпечити стабільне державне управління. Мовиться про суму 1, 5 мільярда доларів кожного місяця. Таким чином підтримка Вашингтоном України під час війни є найбільшою за обсягом допомогою, яку США надавали Європі з часу фінансування "Плану Маршалла" після Другої Світової війни.
- Також у США 1 червня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Вона сягатиме 700 мільйонів доларів. 11-й пакет військової допомоги для України включатиме: ракетні системи HIMARS, контрбатарейні та протиповітряні РЛС, ПТРК Javelin, вертольоти та автомобілі. Саме це буде допомагати бити та виганяти російських окупантів з нашої землі. При цьому Україна гарантувала США, що не використовуватиме системи озброєння великої дальності проти цілей на території Росії.
- Натомість Україна вже отримала перший транш із 40 мільярдів доларів, які США виділили для нашої держави раніше. Україна отримала 1 мільярд доларів для підтримки економіки у час війни. Ця сума – лише частина економічної підтримки, яку передбачає закон про виділення 40 мільярдів для України. Допомогу від США отримали саме ті, хто потребує її.