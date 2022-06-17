Президент США Джо Байден також заявив, що Путін й досі не планує зупинятися лише на Україні. Він відзначив позицію та допомогу НАТО Україні в протистоянні.

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Хаос міг бути в усій Європі

За словами Байдена, якби НАТО не відреагувало на російське вторгнення до України, то війна та хаос загрожували б усій Європі. Він навіть сказав, що США повинні були вступити у війну, яку Росія розпочала в Україні, про що раніше мови бути не могло.

На думку президента США, якби Путіну вдалося окупувати Україну, то це б стало загрозою для НАТО.

Варіант нічого не робити був ще гіршим. Якби він вторгся до України і взяв її під контроль, як і Білорусь, що вже сталося, це стало б загрозою для НАТО, і все це могло бути набагато гіршим. Ви вже бачили, що вони роблять у Білорусі. Що сталося б із сусідніми країнами,

– сказав він.

Байден зауважив, що Путін назвав однією з причин, чому він це почав, те, що не хотів приєднання України до НАТО.

"Він хотів фінляндизації НАТО. А отримав "НАТОізацію" Фінляндії", – резюмував Байден.

Як США допомагають Україні

Штати допомагають нашій державі не лише зброєю, але й підтримкою економіки. Зокрема, Протягом наступних кількох місяців США збираються надавати Україні грошову допомогу. Таким чином хочуть забезпечити стабільне державне управління. Мовиться про суму 1, 5 мільярда доларів кожного місяця. Таким чином підтримка Вашингтоном України під час війни є найбільшою за обсягом допомогою, яку США надавали Європі з часу фінансування "Плану Маршалла" після Другої Світової війни.

Також у США 1 червня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Вона сягатиме 700 мільйонів доларів. 11-й пакет військової допомоги для України включатиме: ракетні системи HIMARS, контрбатарейні та протиповітряні РЛС, ПТРК Javelin, вертольоти та автомобілі. Саме це буде допомагати бити та виганяти російських окупантів з нашої землі. При цьому Україна гарантувала США, що не використовуватиме системи озброєння великої дальності проти цілей на території Росії.

Натомість Україна вже отримала перший транш із 40 мільярдів доларів, які США виділили для нашої держави раніше. Україна отримала 1 мільярд доларів для підтримки економіки у час війни. Ця сума – лише частина економічної підтримки, яку передбачає закон про виділення 40 мільярдів для України. Допомогу від США отримали саме ті, хто потребує її.

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