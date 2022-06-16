Мовиться про суму 1, 5 мільярда доларів кожного місяця. Про це заявив головний заступник керівника Відділу з питань Європи та Євразії у Держдепі США Дерек Гоґан.
Читайте також У США підтримують союз України, Британії, Польщі та країн Балтії
Ми вже надали мільярд доларів на ці потреби через механізми, які допомагають надати пряму підтримку бюджету. І буде більше. Близько 1,5 мільярдів доларів на місяць виділятимуться впродовж найближчих 4 – 5 місяців,
– сказав він.
За словами дипломата, підтримка Вашингтоном України під час війни є найбільшою за обсягом допомогою, яку США надавали Європі з часу фінансування "Плану Маршалла" після Другої Світової війни.
Україна просила більше
Український уряд підраховував, скільки саме грошей потрібно для стійкості економіки. Заявляли про потребу в 5 мільярдів доларів кожного місяця, щоб підтримувати урядові функції.
За словами представника Держдепу, допомога, яку США виділяють Україні на основі ухвалених в останні кілька місяців двох законів, складає загалом 53,6 мільярда доларів. Це роблять, скоординувавши зусилля з міжнародними партнерами.
Гоґан зазначив, що американська концепція допомоги Україні має середньотермінову та довготермінову мету.
Основні напрямки допомоги від США
Серед напрямків середньотермінової допомоги виділили такі:
- підтримка державного управління, тобто пряма підтримка українського бюджету;
- підтримка соціальної стійкості, тобто харчова безпека, громадянське суспільство та ЗМІ;
- психологічна та соціальна підтримка – це реабілітаційна допомога, підтримка людей, травмованих війною;
- допомога прикордонникам та правоохоронцям;
- допомога в розслідуванні воєнних злочинів.
Серед напрямків довготермінової допомоги представник Держдепу назвав такі категорії:
- допомога Україні в відновленні збору надходжень;
- підтримка у проведенні демократичних реформ;
- стимулювання інвестицій у приватний сектор;
- підтримка енергетичної диверсифікації;
- відновлення критичної інфраструктури;
- продовження безпекової та військової підтримки.
Як пояснив Дерек Гоґан, путінська агресія назавжди змінила Європу, тому США долучають союзників і партнерів до підтримки України. Він наголосив, що це дуже важливо.
Наші зусилля з підтримки України, подолання наслідків цієї війни, змінили курс цього конфлікту і зміцнили відносини із партнерами та союзниками. Всупереч планам Путіна, цей конфлікт активізував європейську демократію. І не лише європейську, а й більшість країн світу,
– сказав дипломат.
Гоґан наголосив, що росіяни розраховували на швидку війну та капітуляцію України. Але український народ продемонстрував надзвичайну стійкість.
Допомога США для України
- США дуже допомагають нашій державі у боротьбі з Росією. Надають військову, фінансову та різного роду допомогу, що ми вистояли у цій війні та перемогли. Зокрема, президент США Джо Байден 15 червня вчергове оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 1 мільярд доларів на додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем. Також виділять додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 225 мільйонів доларів.
- Це не перший пакет допомоги від США. Адже в травні президент Джозеф Байден підписував закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні. Вони також були спрямовані на безпекову та гуманітарну допомогу. Він запевняв, що США підтримують Україну в боротьбі за суверенітет та свободу.
- Також Штати не стоять осторонь і від ще однієї проблеми України з експортом зерна. Хочуть допомогти Україні з заблокованим Росією експортом зерна. США пропонують побудувати тимчасові зерносховища, зокрема, на кордоні з Польщею. Таке вирішення також запропонував Байден.
З США лунають заяви про залучення НАТО у війну: дивіться відео