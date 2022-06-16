Мовиться про суму 1, 5 мільярда доларів кожного місяця. Про це заявив головний заступник керівника Відділу з питань Європи та Євразії у Держдепі США Дерек Гоґан.

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Ми вже надали мільярд доларів на ці потреби через механізми, які допомагають надати пряму підтримку бюджету. І буде більше. Близько 1,5 мільярдів доларів на місяць виділятимуться впродовж найближчих 4 – 5 місяців,

– сказав він.

За словами дипломата, підтримка Вашингтоном України під час війни є найбільшою за обсягом допомогою, яку США надавали Європі з часу фінансування "Плану Маршалла" після Другої Світової війни.

Україна просила більше

Український уряд підраховував, скільки саме грошей потрібно для стійкості економіки. Заявляли про потребу в 5 мільярдів доларів кожного місяця, щоб підтримувати урядові функції.

За словами представника Держдепу, допомога, яку США виділяють Україні на основі ухвалених в останні кілька місяців двох законів, складає загалом 53,6 мільярда доларів. Це роблять, скоординувавши зусилля з міжнародними партнерами.

Гоґан зазначив, що американська концепція допомоги Україні має середньотермінову та довготермінову мету.

Основні напрямки допомоги від США

Серед напрямків середньотермінової допомоги виділили такі:

підтримка державного управління, тобто пряма підтримка українського бюджету;

підтримка соціальної стійкості, тобто харчова безпека, громадянське суспільство та ЗМІ;

психологічна та соціальна підтримка – це реабілітаційна допомога, підтримка людей, травмованих війною;

допомога прикордонникам та правоохоронцям;

допомога в розслідуванні воєнних злочинів.

Серед напрямків довготермінової допомоги представник Держдепу назвав такі категорії:

допомога Україні в відновленні збору надходжень;

підтримка у проведенні демократичних реформ;

стимулювання інвестицій у приватний сектор;

підтримка енергетичної диверсифікації;

відновлення критичної інфраструктури;

продовження безпекової та військової підтримки.

Як пояснив Дерек Гоґан, путінська агресія назавжди змінила Європу, тому США долучають союзників і партнерів до підтримки України. Він наголосив, що це дуже важливо.

Наші зусилля з підтримки України, подолання наслідків цієї війни, змінили курс цього конфлікту і зміцнили відносини із партнерами та союзниками. Всупереч планам Путіна, цей конфлікт активізував європейську демократію. І не лише європейську, а й більшість країн світу,

– сказав дипломат.

Гоґан наголосив, що росіяни розраховували на швидку війну та капітуляцію України. Але український народ продемонстрував надзвичайну стійкість.

Допомога США для України

США дуже допомагають нашій державі у боротьбі з Росією. Надають військову, фінансову та різного роду допомогу, що ми вистояли у цій війні та перемогли. Зокрема, президент США Джо Байден 15 червня вчергове оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 1 мільярд доларів на додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем. Також виділять додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 225 мільйонів доларів.

Це не перший пакет допомоги від США. Адже в травні президент Джозеф Байден підписував закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні. Вони також були спрямовані на безпекову та гуманітарну допомогу. Він запевняв, що США підтримують Україну в боротьбі за суверенітет та свободу.

Також Штати не стоять осторонь і від ще однієї проблеми України з експортом зерна. Хочуть допомогти Україні з заблокованим Росією експортом зерна. США пропонують побудувати тимчасові зерносховища, зокрема, на кордоні з Польщею. Таке вирішення також запропонував Байден.

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