Байден отметил, что международное положение существенно изменилось за последние 10 лет. Лидер Штатов подчеркнул: необходимо строить общее будущее, к которому все так стремятся.

Актуально Евросоюз разозлился на Байдена из-за встречи с Путиным и Афганистана, – СМИ

По словам Байдена, в этом будущем Штаты не будут пытаться навязывать свою волю другим нациям. Это будет эпоха, в которой страны станут "свободными от принуждения или доминирования со стороны более мощных государств".

Байден отметил, что тогда международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться свободными и доступными на благо всех.

Для преодоления пандемии и нейтрализации будущих угроз странам необходимо скоординировать многосторонние действия.

Мы все должны взять обязательство совершить амбициозные действия, касающиеся климата, если хотим предотвратить худшие последствия его изменения,

– заявил президент США.

Свое заявление Байден подытожил словами, что на данный момент человечество находится в переломном моменте мировой истории. Приоритетом является доказать, что демократия может привести к успеху. Ее эпоха точно не закончилась.

Заметьте! Джо Байден и Джилл Байден 10 июня прибыли в Великобританию. У супругов запланирована 8-дневная поездка по Европе.