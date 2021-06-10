Причина негативного отношения к Байдену в этом случае не факт самой встречи. Лидеров ЕС якобы разозлило то, что президент США не предупредил об этой встрече раньше.
Кстати В Швейцарии рассекретили место встречи Путина и Байдена
Почему ЕС "обиделся" на Байдена
Встреча с Путиным, которая должна состояться 16 июня, – это лишь одна из причин, по которой якобы европейские лидеры обиделись на Байдена.
Сообщается, что некоторые члены блока жаловались и на то, что их не предупредили о решении Байдена вывести войска из Афганистана до 11 сентября.
Представитель ЕС заявил изданию Politico, что "подливает масла в огонь" и то, что в течение 4 месяцев после инаугурации Байдена он не назначил посла в Европейский Союз. Говорят, это способствовало тому, что в некоторых европейских странах настроились на показ "стратегической независимости" от НАТО.
Другой высокопоставленный чиновник заявил, что разногласия стали причиной того, что Европа идет собственной дорогой. В то же время он отметил, что важно сотрудничать и координировать работу со всеми единомышленниками.
Официальное заявление Европейский Союз и НАТО усиливают партнерство по 74 пунктам
Встреча Байдена и Путина: главное
- Инициатором первой очной встречи двоих президентов стал Джо Байден, предложив ее в телефонном разговоре.
- Обязательное условие встречи – нейтральная территория. За месяц ее выбрали – переговоры пройдут в Женеве 16 июня. Состоятся они в знаменитой вилле La Grange.
- В Белом доме заверили, что встреча не будет наградой для Владимира Путина.
- На переговорах будут поднимать тему Украины и "Северного потока-2". Относительно этого Байден провел предварительную консультацию по телефону с Зеленским.