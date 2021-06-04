За последние 5 лет, учитывая все вызовы, с которыми столкнулись обе организации, партнерство ЕС и НАТО достигло беспрецедентного прогресса. Таково заявление опубликовано в ежегодном совместном отчете ЕС и НАТО по сотрудничеству.
К теме Противодействие новейшим угрозам: как НАТО помогает Украине укрепить национальную устойчивость
Сотрудничество между ЕС и НАТО будут усиливать
Стратегическое партнерство между ЕС и НАТО продолжает развиваться, говорят в обеих организациях. Доклад охватывает реализацию 74 совместных предложений по усилению партнерства между ЕС и НАТО. Среди них укрепление политического диалога на всех уровнях.
Реализация 74 общих предложений будет происходить следующими способами:
- Реализация отдельных предложений через регулярное взаимодействие на уровне экспертов, включая специальные диалоги.
- Мониторинг, координация и последовательность, обеспечиваемые промежуточным слоем
- переговоров ("основная группа ЕС – НАТО").
- Стратегическое руководство и мониторинг, предоставляемые на высшем официальном уровне
- ("Руководящая группа ЕС – НАТО").
ЕС и НАТО совместно координировали усилия в вопросах военной мобильности, согласовывали процессы оборонного планирования и развитие общих возможностей в сфере безопасности и обороны.
Как отмечается, после начала пандемии COVID-19 ЕС и НАТО значительно усилили партнерство в сфере стратегических коммуникаций. Особое внимание уделили решению проблем, связанных с пандемией, в том числе и противодействию дезинформации.