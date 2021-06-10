Причина негативного ставлення до Байдена у цьому випадку не факт самої зустрічі. Лідерів ЄС начебто розлютило те, що президент США не попередив про цю зустріч раніше.

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Чому ЄС "образився" на Байдена

Зустріч із Путіним, що має відбутися 16 червня, – це лише одна з причин, через яку начебто європейські лідери образилися на Байдена.

Повідомляється, що деякі члени блоку скаржились і на те, що їх не попередили про рішення Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня.

Нагадаємо, що американські військові мають залишити Афганістан до 11 вересня 2021 року. Ця подія присвячена річниці терактів у США. Перебування західних сил у Афганістані тривало майже 20 років. Детальніше про цю справді історичну подію читайте за посиланням.

Представник ЄС заявив виданню Politico, що "підливає олії у вогонь" і те, що протягом 4 місяців після інавгурації Байдена він не призначив посла у Європейський Союз. Кажуть, це сприяло тому, що в деяких європейських країнах налаштувалися на показ "стратегічної незалежності" від НАТО.

Інший високопоставлений чиновник заявив, що розбіжності стали причиною того, що Європа йде власною дорогою. Водночас він зазначив, що важливо співпрацювати і координувати роботу з усіма однодумцями.

Офіційна заява Європейський Союз і НАТО посилюють партнерство за 74 пунктами

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