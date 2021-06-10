Причина негативного ставлення до Байдена у цьому випадку не факт самої зустрічі. Лідерів ЄС начебто розлютило те, що президент США не попередив про цю зустріч раніше. 

До речі У Швейцарії розсекретили місце зустрічі Путіна та Байдена

Чому ЄС "образився" на Байдена

Зустріч із Путіним, що має відбутися 16 червня, – це лише одна з причин, через яку начебто європейські лідери образилися на Байдена. 

Повідомляється, що деякі члени блоку скаржились і на те, що їх не попередили про рішення Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня.

Представник ЄС заявив виданню Politico, що "підливає олії у вогонь" і те, що протягом 4 місяців після інавгурації Байдена він не призначив посла у Європейський Союз. Кажуть, це сприяло тому, що в деяких європейських країнах налаштувалися на показ "стратегічної незалежності" від НАТО.

Інший високопоставлений чиновник заявив, що розбіжності стали причиною того, що Європа йде власною дорогою. Водночас він зазначив, що важливо співпрацювати і координувати роботу з усіма однодумцями.

Офіційна заява Європейський Союз і НАТО посилюють партнерство за 74 пунктами

Зустріч Байдена та Путіна: головне

  • Ініціатором першої очної зустрічі двох президентів став саме Джо Байден, запропонувавши її у телефонній розмові.
  • Обов'язкова умова зустрічі – нейтральна територія. За місяць її обрали – перемовини пройдуть у Женеві 16 червня. Відбудуться вони у в знаменитій віллі La Grange.
  • У Білому домі запевнили, що зустріч не буде нагородою для Володимира Путіна.
  • На перемовинах підніматимуть тему України і "Північного потоку-2". Щодо цього Байден провів попередню консультацію телефоном із Зеленським.