Причина негативного ставлення до Байдена у цьому випадку не факт самої зустрічі. Лідерів ЄС начебто розлютило те, що президент США не попередив про цю зустріч раніше.
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Чому ЄС "образився" на Байдена
Зустріч із Путіним, що має відбутися 16 червня, – це лише одна з причин, через яку начебто європейські лідери образилися на Байдена.
Повідомляється, що деякі члени блоку скаржились і на те, що їх не попередили про рішення Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня.
Представник ЄС заявив виданню Politico, що "підливає олії у вогонь" і те, що протягом 4 місяців після інавгурації Байдена він не призначив посла у Європейський Союз. Кажуть, це сприяло тому, що в деяких європейських країнах налаштувалися на показ "стратегічної незалежності" від НАТО.
Інший високопоставлений чиновник заявив, що розбіжності стали причиною того, що Європа йде власною дорогою. Водночас він зазначив, що важливо співпрацювати і координувати роботу з усіма однодумцями.
Офіційна заява Європейський Союз і НАТО посилюють партнерство за 74 пунктами
Зустріч Байдена та Путіна: головне
- Ініціатором першої очної зустрічі двох президентів став саме Джо Байден, запропонувавши її у телефонній розмові.
- Обов'язкова умова зустрічі – нейтральна територія. За місяць її обрали – перемовини пройдуть у Женеві 16 червня. Відбудуться вони у в знаменитій віллі La Grange.
- У Білому домі запевнили, що зустріч не буде нагородою для Володимира Путіна.
- На перемовинах підніматимуть тему України і "Північного потоку-2". Щодо цього Байден провів попередню консультацію телефоном із Зеленським.