Из-за угрозы со стороны России и Китая США пересмотрит приоритеты в обороне, – Байден
Новоизбранный американский президент Джо Байден заявил, что приоритеты национальной безопасности и обороны США требуют модернизации из-за вызовов со стороны России и Китая. Их подозревают в хакерской атаке на все государственные учреждения США, которая состоялась две недели назад.
Что сказал Байден
Это нужно сделать для того, чтобы США оказались в наиболее выгодной ситуации. Об этом Байден заявил на брифинге, сообщает 24 канал.
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Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, а также о реформах, которые мы должны проводить,
– сказал он.
Байден добавил, что важным направлением в его политической деятельности будет модернизация приоритетов в сфере обороны. Он также вспомнил последнюю кибератаку на правительственные учреждения США.
Что известно о кибератаке
13 декабря 2020 года в США состоялся едва ли не самый большой хакерский взлом в истории страны. Были хакнуты 40 организаций, включая почти все государственные учреждения, в частности Агентство ядерного оружия, Департамент внутренней безопасности и Пентагон. Последствия этого вторжения могут быть катастрофическими. В преступлении США подозревает Россию.
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