Новоизбранный американский президент Джо Байден заявил, что приоритеты национальной безопасности и обороны США требуют модернизации из-за вызовов со стороны России и Китая. Их подозревают в хакерской атаке на все государственные учреждения США, которая состоялась две недели назад.

Что сказал Байден

Это нужно сделать для того, чтобы США оказались в наиболее выгодной ситуации. Об этом Байден заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

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Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, а также о реформах, которые мы должны проводить,

– сказал он.

Байден добавил, что важным направлением в его политической деятельности будет модернизация приоритетов в сфере обороны. Он также вспомнил последнюю кибератаку на правительственные учреждения США.

Что известно о кибератаке

13 декабря 2020 года в США состоялся едва ли не самый большой хакерский взлом в истории страны. Были хакнуты 40 организаций, включая почти все государственные учреждения, в частности Агентство ядерного оружия, Департамент внутренней безопасности и Пентагон. Последствия этого вторжения могут быть катастрофическими. В преступлении США подозревает Россию.

Обратите внимание! Джо Байден победил на президентских выборах США в 2020 году набрав 306 голосов выборщиков. Конгресс США 6 января 2021 года должен сертифицировать результаты выборов. Инаугурация Байдена состоится 20 января 2021 года. Из-за пандемии ее масштабы будут значительно скромнее, чем церемонии предыдущих глав Белого дома. Пока неизвестно, придет ли на инаугурацию своего преемника Дональд Трамп. Действующий президент США якобы собирается в этот день объявить о своих планах участвовать в выборах главы Белого дома в 2024 году.