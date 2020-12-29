Через загрози з боку Росії і Китаю США перегляне пріоритети в обороні, – Байден
Новообраний американський президент Джо Байден заявив, що пріоритети національної безпеки і оборони США вимагають модернізації через виклики з боку Росії і Китаю. Їх підозрюють у хакерській атаці на всі державні установи США, яка відбулася два тижні тому.
Що сказав Байден
Це потрібно зробити для того, що США опинилися у найбільш вигідній ситуації. Про це Байден заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Ми говорили про різні стратегічні виклики з боку Росії і Китаю, з якими ми зіткнемося, а також про реформи, які ми повинні проводити,
– сказав він.
Байден додав, що важливим напрямком в його політичній діяльності буде модернізація пріоритетів у сфері оборони. Він також згадав останню кібератаку на урядові установи США.
Що відомо про кібератаку
13 грудня 2020 року у США відбувся чи не найбільший хакерський злам в історії країни. Були хакнуті 40 організацій, включаючи майже всі державні установи, зокрема Агенція ядерної зброї, Департамент внутрішньої безпеки та Пентагон. Наслідки цього вторгнення можуть бути катастрофічними. У злочині США підозрює Росію.
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